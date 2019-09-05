Рубль вечером умеренно растет к доллару и евро благодаря сигналам с внешних рынков

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам на ожиданиях возобновления переговоров по торговому соглашению между США и Китаем, а также за счет дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 66,1 руб. в 19:00, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,95 руб., подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,49 копейки - до 69,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне повышения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с информацией о возобновлении переговоров между США и Китаем по торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, а также благодаря уверенно дорожающей нефти.

Министерство торговли КНР сообщило, что договоренность о возобновлении переговоров была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам. Кроме того, он заявил, что Европа в торгово-экономических отношениях с США может столкнуться с теми же проблемами, которые испытывает Китай. "Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят и говорят: хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал президент в своем твиттере.

Он пояснил: "У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет. Но заключение реального соглашения возможно".

Участники рынков также ждут результатов заседаний мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие дни. В связи с усилением рисков для мировой экономики участники рынков рассчитывают на смягчение политики ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ примет решение относительно ставок на предстоящем заседании 12 сентября. Заседание ФРС США состоится 17-18 сентября.

Заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, 6 сентября, и участники локального рынка полагают, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки (на 0,25 процентного пункта, до 7,0% годовых). На предыдущем заседании, которое состоялось 26 июля, Банк России также понизил ключевую ставку на 0,25 п.п.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают подниматься после выхода данных о запасах топлива в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 1,81% - до $61,86 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 1,78% - до $57,26 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 сентября на 44,74 копейки, до 66,0528 руб., и уменьшил курс евро на 18,77 копейки, до 72,8761 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в четверг на 42,3 копейки по отношению к среде и составил 66,0077 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,27 копейки и составил 66,0105 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 472,108 млн, из которых $657,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 814,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,97 копейки по отношению к среде, до 72,8761 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 13 копеек и составил 72,9317 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,085 млн, из которых EUR246,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,947 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем перед предстоящим в конце недели заседанием ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 7,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала также на 7 б.п. - до 7,33% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 6 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 4 б.п. - на 7,53% годовых.