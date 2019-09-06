Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе. Об этом говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития.

При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может оказаться уже ниже и нового прогноза. Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз до 3,8% с 4,3%, а теперь ожидает рост цен по итогам года в интервале 3,6-3,8%.

"Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3,6-3,8%", - говорится в мониторинге министерства "Картина инфляции".

Росстат в четверг, 5 сентября, сообщил, что дефляция в РФ в августе составила 0,2%, а годовая инфляция замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Минэкономразвития в своем обзоре приводит данные с точностью до сотых.

"В августе 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться - до 4,31% г/г после 4,58% г/г месяцем ранее (минус 0,24% к предыдущему месяцу против 0,20% в июле), что оказалось ниже оценок Минэкономразвития (министерство в августе ожидало снижение цен в интервале 0-0,2% - ИФ)", - отмечается в докладе.

"Основной вклад в замедление инфляции в августе, как и ожидалось, внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до 10,07% после 3,94% в июле. Однако годовые темпы продовольственной инфляции, несмотря на снижение, сохраняются на повышенных уровнях (4,98% в августе). К концу года ожидается нормализация темпов роста цен на продовольственные товары до 3,7% по мере выхода из базы расчета разовых факторов, оказывавших повышательное давление на инфляцию в данном сегменте в конце 2018 года", - говорится в обзоре Минэкономразвития.