Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В России за неделю с 6 по 12 августа дефляция составила 0,1%, сообщил Росстат. На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.

С начала августа снижение цен к 12 августа составило 0,1%, с начала года цены выросли на 2,6%.

Среднесуточное снижение цен за 12 дней августа составило ровно 0,005%, против снижения на 0,002% за аналогичный период прошлого года. Из этих данных следует, что годовая инфляция на 12 августа снизилась до 4,5% (находилась около 4,54%) с 4,6% на 5 августа и 4,6% (4,58% без округления до десятых) на конец июля.

Цены на фрукты и овощи снизились на 3%, в том числе на помидоры - на 9,2%, морковь - 5,6%, картофель - 5,4%, лук репчатый - 5%. Сахарный песок подешевел на 1%.

Яйца подорожали на 1,3%, пшено - на 0,8%, баранина, курятина и мороженая рыба - на 0,4%, говядина, сливочное и подсолнечное масло - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

В июле инфляция составила 0,2%, в годовом выражении замедлилась до 4,6% с 4,7% в июне.

В августе Минэкономразвития ожидает дефляцию в интервале 0-0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,4-4,5%. Всего по итогам года ведомство прогнозирует инфляцию в 4,3%. Глава министерства Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что новый прогноз по инфляции на 2019 год будет ниже 4% (министерство его представит в течение двух недель).

ЦБ 26 июля по итогам заседания совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 7,25% с 7,5%, отмечал, что "на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", и "это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса".

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале августа аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,1%, по итогам 2020 года - 3,9%. Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года равняется 7%, на конец 2020 года - 6,5%.