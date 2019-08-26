Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 3,8% с 4,3%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ пересмотрело макропрогноз в части инфляции в 2019-2020 годах в сторону ее снижения на фоне ожидаемого замедления потребительского спроса, вызванного кредитным циклом.

"Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году (в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3% - ИФ)", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на брифинге в понедельник.

По его словам, в 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла, инфляция в этот период прогнозируется на уровне 3,0% в 2020 году и 4,0% в 2021 году. Согласно предыдущей версии макропрогноза, ведомство ожидало 3,8% и 4,0% соответственно.

"После вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 трлн рублей в этом году (3,3% всего потребления домохозяйств) в 2020 году он составит 0,4 трлн рублей. Результат - резкое замедление потребительского спроса до 0,6% и усиление дезинфляционного тренда - инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0%. По мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение потребительского кредита ипотечным и корпоративным", - сказал Орешкин.