Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в сентябре до 4,3%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В сентябре годовая инфляция в России замедлится до 4,3%, в декабре до 3,8%, в марте 2020 года до 3,2%, в июне до 3%, в сентябре 2020 года до 2,9%, после чего к декабрю 2020 года подрастет до 3%, говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2019-2024 годы, с которым ознакомился "Интерфакс". Правительство должно рассмотреть этот документ 19 сентября.

По прогнозу ведомства, в III квартале 2019 года инфляция составит 0,1%, в IV квартале - 1,2%, в I квартале 2020 года - 1,1% (в I квартале 2019 года равнялась 1,8%), во II квартале 2020 года - 0,5% (во II квартале 2019 года - 0,7%), в III квартале 2020 года - 0%, в IV квартале 2020 года - 1,3%.

По данным Росстата, с начала года к 19 августа цены выросли на 2,5%.

26 августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%. Ведомство поменяло оценку на фоне ожидаемого замедления потребительского спроса, вызванного кредитным циклом.

"Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году (в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3% - ИФ)", - заявил глава министерства Максим Орешкин на брифинге в минувший понедельник. Он ожидает, что в 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла, инфляция в этот период прогнозируется на уровне 3,0% в 2020 году и 4,0% в 2021 году. Согласно предыдущей версии макропрогноза, ведомство ожидало 3,8% и 4,0% соответственно.

"После вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 трлн рублей в этом году (3,3% всего потребления домохозяйств) в 2020 году он составит 0,4 трлн рублей. Результат - резкое замедление потребительского спроса до 0,6% и усиление дезинфляционного тренда - инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0%. По мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение потребительского кредита ипотечным и корпоративным", - сказал Орешкин.

Столь низкий прогноз по инфляции на будущий год глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил значительным торможением потребительского спроса - прогноз по росту розничной торговли на 2020 год министерство понизило сразу до 0,6% с 2,1%, пояснив это "сменой фазой кредитного цикла". В ведомстве ожидают замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики не согласились со столь агрессивным снижением прогноза по инфляции на 2020 год сразу до 3%, разброс их оценок составил от 3,5% до 4% на следующий год.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%, на 2020 год - 4%. Банк России последние два заседания совета директоров снижал ключевую ставку по 25 базисных пунктов и сейчас она равняется 7,25%.