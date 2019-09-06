Поиск
Срочно 12:24
На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заключили соглашения на общую сумму 3,5 трлн рублей. Такое заявление сделал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ в пятницу.

"Цифра еще не полная, она подводится, но где-то 3,4-3,5 трлн рублей, это снова шаг вперед относительно прошлого года", - сказал Трутнев. По его словам, на форуме подписали более 270 соглашений.

Он отметил в качестве наиболее важных соглашений договоренности по созданию таких проектов, как горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Чукотке, "Находкинский завод минеральных удобрений" в Приморье, месторождение Малмыж (Хабаровский край), ГОК "Озерный" (Бурятия), а также проект, касающийся геологического изучения и промышленного освоения нефтегазовых участков в Якутии. Инвестиции в каждый из проектов составляют десятки и сотни миллиардов рублей.

"На площадке форума работало более 8,5 тыс. человек из 65 государств, в том числе 1,3 тыс. представителей СМИ. Самые массовые делегации из Японии, Китая, Кореи, Индии. Большие делегации приняли и Монголии, США, Великобритании, Малайзии. Состоялось более 90 мероприятий, дискуссии шли по четырем блокам. Прошло шесть страновых диалогов, состоялось заседание президиума госсовета по национальной программе развития Дальнего Востока пленарное заседание с участием лидеров пяти стран", - сообщил Трутнев.

Он также добавил, что регионы представили свои композиции на выставке "Улица Дальнего Востока".

ВЭФ-2019 стал пятым по счету. На первом ВЭФ были заключены соглашения на 1,3 трлн рублей, на втором - на 1,8 трлн рублей, на третьем - на 2,5 трлн рублей, на четвертом - на 2,5 трлн рублей.

Юрий Трутнев ВЭФ Дальний Восток

Новости по теме

Новости

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

Сбербанк подтвердил тенденцию к экономии на цветах к 1 сентября

Alibaba купит платформу электронной торговли Kaola за $2 млрд

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Акимов предложил учитывать мнение "Аэрофлота" о приватизации "Победы"

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рубль вечером умеренно растет к доллару и евро благодаря сигналам с внешних рынков

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');