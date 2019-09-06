В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Участники Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заключили соглашения на общую сумму 3,5 трлн рублей. Такое заявление сделал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ в пятницу.

"Цифра еще не полная, она подводится, но где-то 3,4-3,5 трлн рублей, это снова шаг вперед относительно прошлого года", - сказал Трутнев. По его словам, на форуме подписали более 270 соглашений.

Он отметил в качестве наиболее важных соглашений договоренности по созданию таких проектов, как горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Чукотке, "Находкинский завод минеральных удобрений" в Приморье, месторождение Малмыж (Хабаровский край), ГОК "Озерный" (Бурятия), а также проект, касающийся геологического изучения и промышленного освоения нефтегазовых участков в Якутии. Инвестиции в каждый из проектов составляют десятки и сотни миллиардов рублей.

"На площадке форума работало более 8,5 тыс. человек из 65 государств, в том числе 1,3 тыс. представителей СМИ. Самые массовые делегации из Японии, Китая, Кореи, Индии. Большие делегации приняли и Монголии, США, Великобритании, Малайзии. Состоялось более 90 мероприятий, дискуссии шли по четырем блокам. Прошло шесть страновых диалогов, состоялось заседание президиума госсовета по национальной программе развития Дальнего Востока пленарное заседание с участием лидеров пяти стран", - сообщил Трутнев.

Он также добавил, что регионы представили свои композиции на выставке "Улица Дальнего Востока".

ВЭФ-2019 стал пятым по счету. На первом ВЭФ были заключены соглашения на 1,3 трлн рублей, на втором - на 1,8 трлн рублей, на третьем - на 2,5 трлн рублей, на четвертом - на 2,5 трлн рублей.