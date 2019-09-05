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На Дальнем Востоке создадут венчурный фонд по поддержке стартапов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке будет создан специальный венчурный фонд по поддержке стартапов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Для того чтобы число стартапов не просто увеличивалось, а чтобы они вырастали, превращались в средние, а затем и крупные компании, нужно не только законодательно их обеспечить, нужна регуляторная среда, эффективные финансовые инструменты", - сказал он.

"В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд. Прошу правительство предложить конкретные решения, тем более источники финансирования здесь тоже имеются", - дал поручение правительству президент.

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