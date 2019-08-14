Сбербанк вступил в дискуссию о бурном росте потребкредитования в России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В дискуссию о бурном росте потребительского кредитования в России вступил Сбербанк, поспоривший с мнением Минэкономразвития о рисках возникновения "пузыря" на этом рынке, с ЦБ РФ - о целях привлечения этих средств.

Сбербанк исследовал рынок потребительского кредитования: динамику зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структуру расходов и другие аспекты, говорится в сообщении кредитной организации. Рисков в значительном росте этого сегмента банк не увидел, но отметил уже наметившиеся признаки замедления темпов прироста этого сектора. Автор исследования - старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Данные Сбербанка, Банка России и Росстата не подтверждают опасения по поводу возможного созревания "пузыря" на рынке потребкредитования, считает кредитная организация. "Рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан", - отмечается в сообщении.

Кредитная организация не исключает постепенного замедления спроса на потребкредиты по мере исчерпания ключевых драйверов его роста.

"Дальнейшее существенное снижение ставок по потребительским кредитам маловероятно, а темпы роста зарплат явно будут замедляться в условиях невысоких темпов роста ВВП и снижающейся инфляции. Будет удовлетворен и отложенный спрос, когда потребители откладывали крупные приобретения на "после кризиса". Рынок (потребкредитования - ИФ) после стабилизации будет расти и дальше, но более скромными темпами, более близкими к номинальным темпам роста ВВП порядка 8-10% в год", - говорится в исследовании.

Ипотека, по мнению Сбербанка, наоборот, неизбежно продолжит расти высокими темпами, в том числе по отношению к ВВП. "Это объективный тренд, и пытаться его перекрыть не только бессмысленно, но и вредно для экономики", - отмечается в исследовании.

Что подстегивало спрос на кредиты

Сбербанк считает, что главным драйвером роста спроса на кредиты был быстрый рост номинальных зарплат. Причем самые маленькие зарплаты в 2018-2019 годах росли самыми высокими темпами: средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тыс. рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Однако результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тыс. рублей, составил 17%, свыше 100 тыс. рублей - всего 4%.

Еще одним фактором роста спроса на розничные кредиты стало повышение их доступности в результате снижения ставок. Этот же фактор стимулировал рефинансирование ссуд.

Спор о поддержании уровня жизни

Сбербанк также поспорил с ЦБ, что в основном рост спроса на потребкредиты связан с желанием людей поддержать уровень жизни. По данным кредитной организации, кредитные средства не шли на то, чтобы "свести концы с концами": около половины явно связаны с ремонтами (22% "видимой" части расходов), либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% "видимых" расходов - электроника, бытовая техника, мебель, одежда), далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте - туризм и отдых (7%) и переводы (8%), за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников.

Дискуссия о рисках, связанных с чрезмерным ростом потребительского кредитования в России, возникла несколько месяцев назад, главные оппоненты - Минэкономразвития и ЦБ - не раз расходились в оценке этих рисков. Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

В середине июля Орешкин в очередной раз предсказал взрыв на рынке потребкредитования в 2021 году. По его словам, полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится, правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию. При этом министр отметил, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как "пузырь", но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы она таковой не является.

Меры ЦБ РФ в отношении потребительских ссуд, по мнению Сбербанка, выдавили мелкие и дорогие кредиты из банковской системы в микрофинансовые организации (МФО). "В этом не вполне прозрачном и слабо регулируемом секторе растет доля заемщиков с большим числом кредитов, процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней - 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно МФО", - отмечается в исследовании.