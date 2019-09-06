Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики планирует в ближайшее время обсудить с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), "Роснефтью" и "Транснефтью" предложения председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера по контролю за качеством нефти, транспортируемой по трубопроводам.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, совещание по этому вопросу назначено на 9 сентября.

"Мы получили приглашение на это совещание", - сказал источник в одной из организаций, которую позвали в Минэнерго. В министерстве отказались от комментариев.

Ранее газета "Ведомости" писала, что Шредер в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву изложил свой способ восстановить имидж России как надежного поставщика качественной нефти после форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба". По его мнению, независимые инспектора (сюрвейеры) могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти". Также Шредер предлагает ужесточить требования к содержанию хлорорганических соединений: не более 1 ppm (миллионные доли) вместо 6 ppm.

"Транснефть" же предлагает передать под операционный контроль монополии сторонние приемные пункты нефти и осуществить единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые занимаются лабораторным анализом качества нефти.

Письмо Шредера спровоцировало острую публичную полемику между "Роснефтью" и "Транснефтью".

Инцидент с нефтепроводом "Дружба"

В конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня была восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

Сейчас более 10 человек являются фигурантами дела о загрязнении нефтепровода "Дружба". Из них шесть человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из "Дружбы" на сумму не менее 1 млн рублей. Они являются руководителями компаний, на узлах учета которых было зафиксировано загрязнение.