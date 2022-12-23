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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей отложено на 7 февраля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 7 февраля рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей, сообщается в картотеке суда.

"Транснефть" подала ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

ЭкономикаСуд отказал "Роснефти" в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублейЧитать подробнее

В начале августа компания подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения нефти.

В начале декабря этот же арбитраж отказал "Роснефти" в удовлетворении встречного иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей.

"Транснефть" 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в нефтепроводе "Дружба" в 2019 году.

Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" подчеркивала, что "Роснефти" были известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров "Транснефти" Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

Суд закрыл рассмотрение обоих исков, по просьбе "Роснефти" обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству и повлечь наложение новых санкций.

В середине апреля 2019 года Мозырский НПЗ обнаружил примеси хлорорганики в нефти, поступившей по трубопроводу "Дружба". Источником загрязнения позднее был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был прекращен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня. Убытки компаниям компенсировала "Транснефть". Предельный размер выплат был установлен на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд рублей.

Транснефть Роснефть Арбитражный суд Москвы Дружба Александр Новак
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