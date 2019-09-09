Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,4-0,5%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник, 9 сентября, ростом цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" .

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2809,3 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1347,37 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,8%. Доллар просел до 65,55 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,7% "префы").

Просели бумаги "Мечела" (-0,5%), "Распадской" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Ситуация в США

Индексы в США в пятницу, 6 сентября, показали смешанную динамику, но неделю завершили ростом. Главным событием для трейдеров в тот день стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек при прогнозах роста на 160 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Слабый рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), но, с другой стороны, - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

Тем не менее, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные 6 сентября, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что ФРС не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Азиатские индексы

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне известий об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков (нормативы стали известны в пятницу уже после закрытия азиатских рынков).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Цены на нефть

Нефть утром в понедельник дорожает, инвесторы оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии; цена Brent находится на $1,45 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $62,21 за баррель (+1,1% и +1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $57,2 за баррель (+1,2% и +0,4% в пятницу).

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

В среду, 11 сентября, стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.

Мнение аналитиков

По оценке аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, индекс МосБиржи имеет шансы вернуться к максимумам прошлой недели на фоне умеренного оптимизма глобальных рынков. НБК с сентября снизит ставку резервирования для банков, меры могут освободить около $125 млрд ликвидности. Мировые рынки акций продолжают плавное движение наверх, однако темпы роста в последние пару дней несколько замедлились. До исторических максимумов по индексу S&P 500 осталось всего около 1,5%.

На этой неделе основным ньюсмейкером может стать Европейский центральный банк (заседание регулятора состоится в четверг). Фьючерсы на ставку оценивают вероятность снижения депозитной ставки ЕЦБ в 100%, а сценарии снижения на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. оценивают приблизительно как равновероятные. Не меньшее значение на этой неделе могут иметь и комментарии регулятора относительно запуска новой программы выкупа активов. В целом сентябрь на глобальных рынках, вероятно, будет отмечен новыми стимулами со стороны ведущих ЦБ, и ожидания этих событий пока способствуют локальному улучшению аппетита к риску.

Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов - ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 базисных пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будет зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, прошедшая неделя немного успокоила рынки, так как США и Китай все же договорились о возобновлении переговоров. В Италии сформировано новое правительство без необходимости новых выборов, в Великобритании парламент взбунтовался против варианта выхода из Евросоюза без соглашения, а в Гонконге власти отказались от поправок в закон об экстрадиции. Единственной печалью стала статистика из Германии, которая усиливает опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике еврозоны. На текущей неделе рынки будут оценивать прогресс в переговорном процессе США и КНР, а также оценивать шансы на глобальное замедление экономики.

В Саудовской Аравии сменился министр энергетики и природных ресурсов, новым обладателем портфеля стал принц Абдель Азиз бен Салман, который был одним из переговорщиков в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, поэтому на рынке рассчитывают на продолжение политики балансировки спроса и предложения. Еще одним поводом для роста котировок нефти стала пятничная статистика Baker Hughes.

В России неделя начинается со скромного повышения индексов и дальнейших попыток укрепления рубля. На фоне отрицательных доходностей Европы отечественный рынок ОФЗ может вновь стать одной из лучших идей в рамках стратегии carry trade, считает Кочетков.