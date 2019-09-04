Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2797,46 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1319,71 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%. Доллар просел до 66,59 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+4,8%, до 37,2 рубля; +2,3% "префы", до 38,95 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1%), Сбербанка (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%).

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в минувшую пятницу на фоне известий, что компания создала дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли уже на 40%, "префы" - на 21%.

Просели акции "Мечела" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

В США индексы во вторник снизились из-за слабых статданных из США и опасений, что американо-китайский торговый конфликт окажется затяжным.

В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированного на сентябрь.

Как сообщает агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Дополнительное давление на рынок оказали новости из Великобритании, где премьер-министр и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов.

В среду британский парламент рассмотрит законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit еще на три месяца - до 31 января 2020 года. Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что если законопроект будет одобрен, он будет добиваться проведения внеочередных выборов.

Тем временем, в среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,8%).

Нефть также дорожает после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,57 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $54,33 за баррель (+0,7% и -2,1% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон складывается в пользу "быков": нефть растет после отката, сигналы с мировых фондовых площадок начали улучшаться.

Поддержку биржам азиатского региона оказывают данные о росте индекса деловой активности Caixin в сфере услуг КНР в августе - с 51,6 до 52,1 пункта. Для нефти Brent ближайшей важной поддержкой выступает минимум августа $55,89 за баррель. Еженедельные данные Американского института нефти будут опубликованы в среду вечером, а Минэнерго США - в четверг из-за выходного в США в понедельник.

Рублевый индикатор МосБиржи находится вблизи максимума с середины июля 2780 пунктов, преодоление которого откроет дорогу к историческому пику 2848 пунктов. Долларовый РТС расположен недалеко от сопротивления 1310 пунктов, пробой которого позволил бы рассчитывать на повышение в район 1335 пунктов. На рынке сохраняется краткосрочная склонность к росту.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что слабая статистика из США (индекс деловой активности в производственном секторе ISM) увеличивает вероятность более мягкой позиции ФРС. После выхода статистики оценка вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов, согласно фьючерсам на ставку, увеличивалась с 16% до 26%. В базовом сценарии ожидается снижение ставки через две недели на 25 базисных пунктов, однако для участников рынка ключевое значение будет иметь риторика регулятора в сопроводительном заявлении, и в случае отказа от формулировки о локальном снижении ставок в середине цикла участники рынка получат большую уверенность в поддержке от ФРС.

Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может способствовать повторному тесту индексом МосБиржи зоны 2780-2800 пунктов. Факторами риска остаются отсутствие четкости в вопросе торговых переговоров между США и Китаем, а также эскалация темы Brexit, считает аналитик.