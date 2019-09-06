Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,4-0,5%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, при этом лидерами отката выступили бумаги ПАО "Полюс" и "Сургутнефтегаза" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2796,69 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1330,5 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже изменились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 66,02 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-4,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%).

Подросли бумаги "Россетей" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Башнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "РусАла" (+0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин не могут согласовать условия возобновления переговоров после того, как на выходных вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай.

Производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., тогда как аналитики ожидали в среднем роста на 148 тыс.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,4%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу стабилизировалась после роста, подогретого оптимизмом по поводу американо-китайских торговых переговоров и данными о сокращении запасов топлива в Штатах, однако цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,97 за баррель (+0,03% и +0,4% накануне), октябрьская цена WTI - $56,33 за баррель (+0,05% и +0,1% в четверг).

С начала недели цена WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.