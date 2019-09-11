Курс рубля начал расти к бивалютной корзине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Утром в среду курсы доллара и евро к рублю слабо снижаются на "Московской бирже" в ожидании решений ведущих мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,38-65,44 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,42 рубля за доллар , это на 0,25 копейки ниже уровня закрытия вторника. Евро подешевел на копейку, до 72,27 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела всего на 0,59 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,89 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка повышается к доллару и евро на старте торгов в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ставке. ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что ЕЦБ уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет второе снижение ставки в декабре.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в ходе встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам ни Китая, ни США.

Кроме того, Китай, стремясь продемонстрировать желание сделать экономику более открытой, объявил об отмене ограничений, установленных для иностранных инвесторов на рынке акций и облигаций.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности. Некоторые аналитики считают, что уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,72% - до $62,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,75%, до $57,83 за баррель.