Минфин попросил ЦБ оставить бюджетное правило в покое

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетное правило - гарантия доверия к экономической политике государства, его изменение не обсуждается, а ЦБ не стоит выступать с подобными предложениями - ведь правительство не вмешивается в денежно-кредитную политику, заявил Минфин.

"Странно такие предложения слышать от Центрального банка. Это как если бы Минфин вдруг начал предлагать снизить ключевую ставку из-за проблем в банковском надзоре и регулировании. Конечно, подрывать доверие к экономической политике мы не будем - изменение правила не планируется. Также как и давать советы, как проводить денежно-кредитную политику", - сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев, комментируя высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что изменение системы управления ФНБ возможно было бы осуществить за счет изменения цены отсечения нефти.

"Не стоит забывать, чем отличаются долговые инвестиции от расходов. Инвестиции - возвратны и возвращаются с определенной доходностью, а от расходов возвратности не может быть, и в случае с длящимися обязательствами их необходимо поддерживать ежегодно. Другое дело, что инвестиции из ФНБ ни в коем случае не должны носить квазибюджетный характер. Чтобы такого не допустить, их доля в структуре долгового финансирования проектов должна быть не высокой, чтобы участвовали другие кредиторы, а ценовые условия должны быть коммерческие - такие же, как у других кредиторов. Ну и доля внутренних инвестиций из ФНБ не должна приводить к опасениям в действенности механизма бюджетных правил в части обеспечения снижения зависимости экономических условий от динамики цен на нефть", - сказал Колычев.

"Куда конструктивнее обсуждать вот эти принципы, а не неординарные предложения по проведению экономической политики в публичном пространстве", - заключил замминистра.

Суть спора

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении показателя 7% ВВП (на 1 августа этого года - 5,7% ВВП). В последние месяцы развернулось активное обсуждение с участием правительства и ЦБ о том, как и на что тратить эти деньги в перспективе - в отсутствие шоков на сырьевых рынках планка будет преодолена в 2020 году.

Банк России, в последнее время все сильнее акцентирующий роль будущих решений по расходованию средств ФНБ для ДКП, сформулировал свой подход к этой проблеме в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы". Регулятор изучил макроэкономические последствия пяти сценариев вложения этих средств, отметив, что придерживается консервативного подхода инвестирования - в ликвидные валютные инструменты с низким уровнем риска.

В пятницу, выступая на банковском форуме в Сочи, Эльвира Набиуллина высказала мнение, что если менять систему управления ФНБ, то, возможно, через изменение уровня отсечения по цене на нефть.

"Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки для бюджетного правила. Алексей Леонидович (Кудрин - ИФ) тогда предлагал увеличить цену отсечки. Я считаю, что на тот момент это было правильным, но сейчас мы уже накопили определенную "подушку", мы ее уже накопили, мы не в том состоянии, когда у нас была "подушка" низкой. И если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно, через систему отсечки", - сказала Набиуллина.

"Мы видим, что те решения, которые будут приняты по ФНБ, (. . .) могут серьёзно повлиять на макроэкономическую конструкцию и вопросы стабильности", - добавила глава ЦБ. Она подчеркнула, что бюджетное правило позволило снизить зависимость российской экономики от внешних шоков, и прежде всего от цены на нефть. Пожелание Банка России к правительству - чтобы любые решения по трате ФНБ не восстанавливали бы эту зависимость, отметила Набиуллина.

"Если мы хотим сохранить, а мы как Центральный банк хотим сохранить роль бюджетного правила и накопления ФНБ, которые защищают нас от внешней конъюнктуры, может быть, есть смысл обсудить (вопрос - ИФ) по поводу роста повышения отсечки по цене на нефть", - сообщила Набиуллина позже журналистам. Есть разные способы инвестирования средств ФНБ. "Один из способов, если мы тратим, допустим, не весь излишек над ФНБ, а какую-то часть, по сути дела, равнозначен изменению цены отсечки по нефти", - отметила глава ЦБ.