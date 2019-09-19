Медведев заявил о неизменности цены отсечения по бюджетному правилу до 2023 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетное правило на ближайшие три года сохранится без изменений, цена отсечения, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, на котором будет рассматриваться проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

"Мы сохраняем механизм бюджетного правила, которое позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. Понятно, что события могут происходить любые, сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии, поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году", - отметил Медведев.

"Бюджет на ближайшие годы будет не просто сбалансирован, мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет, учитывая нестабильность на мировых рынках", - сказал он.

Дополнительные нефтегазовые доходы сверх цены отсечения будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния. "Кроме того, мы закладываем в бюджет четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидаем следующие три года, что инфляция не превысит целевого значения в 4%", - отметил глава правительства.

Новость дополняется