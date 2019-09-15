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Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год.

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК) он уточнил, что темы встреч касаются макроэкономики, а точнее, только банковской сферы.

"В общем, мы за нее не выходим. Ну, это бывает, раньше было больше, сейчас это бывает там, пару, 2-3 раза в год", - добавил он.

В апреле 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совладелец Альфа-банка Петр Авен, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Росгеологии Сергей Горьков, упомянутые в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, докладывали президенту РФ Владимиру Путину наиболее важные моменты о своих контактах с американской стороной.

В мае 2018 года Песков говорил, что неправильно считать предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена "эмиссарами Путина". Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявления ряда американских и российских активистов, которые выступали против приглашения совладельцев "Альфа-групп" на Атлантический совет в Вашингтоне, называя их "путинскими эмиссарами".

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин говорил, что планирует обсудить с Авеном, как с одним из акционеров "Альфа-групп", планы развития холдинга.

Владимир Путин Петр Авен Альфа-банк

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