Эксперты предсказали рост цен на нефть и геополитические риски из-за атаки в Саудовской Аравии

Дым от пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Атака на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которая привела к приостановке примерно 6% мирового производства сырья, может иметь серьезные последствия, как для цен на нефть, так и для расстановки сил на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты.

В субботу, 14 сентября, стало известно о нападении на крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкаик и нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины добычи в стране.

Нефтяной рынок отреагировал на это событие резким скачком цен: при открытии азиатской сессии в понедельник цена Brent взлетела на 19% - максимальными темпами с 1991 года - до $71,95 за баррель, WTI подорожала на 15,5%, до $63,34 за баррель.

По данным на 11:35 МСК, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $65,54 за баррель, что на $5,32 (8,83%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $4,36 (7,95%) - до $59,21 за баррель.

Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам, однако последнее нападение, которое нанесло наиболее серьезный ущерб, подчеркивает уязвимость нефтедобычи в регионе и, вероятно, будет иметь серьезные политические последствия, пишет MarketWatch.

По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, атака на саудовские объекты является "важным фактором", который ставит под угрозу поставки нефти из региона и может привести к резкому взлету цен на нефть.

"Придется использовать глобальные стратегические резервы, чтобы избежать серьезного скачка цен", - считает эксперт.

Флинн отмечает также, что на первый план помимо сроков восстановления производства в Саудовской Аравии выходит такой момент, как способность страны защитить свои нефтяные объекты.

Что произошло

Комплекс Абкаик, который в Саудовской Аравии считают "крупнейшим в мире предприятием по стабилизации нефти", а также находящееся рядом месторождение Хурайс - второе по величине в стране - подверглись атаке десяти беспилотников, в результате чего возник серьезный пожар.

Нападение на саудовские объекты стало крупнейшим со времен войны в Персидском заливе в 90-х гг. прошлого века. Ответственность за него взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы - активный конфликт между ними и Саудовской Аравией продолжается с 2014 года.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на заявление хуситов, что они по-прежнему считают потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии. В заявлении повстанцев говорится, что у них есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Иран, однако, отрицает причастность к атакам на Саудовскую Аравию.

Кто восполнит утерянное производство

Saudi Aramco сообщила, что рассчитывает восстановить примерно треть потерянного производства до конца дня понедельника, при этом, власти страны считают, что смогут полностью восполнить потери в течение нескольких дней.

При этом эксперты отмечают, что стране, возможно, потребуется гораздо больше времени на полное восстановление операций комплекса Абкаик, который в нормальном режиме способен перерабатывать порядка 9,8 млн б/с и является крупнейшим в стране.

Так, газета Financial Times пишет со ссылкой на свои источники, что могут потребоваться недели на восстановление работы комплекса в полном объеме.

"Может потребоваться больше времени, чем думают саудовские власти. Саудовская Аравия сокращала экспорт в этом году, но, при этом, объем ее запасов нефти снизился до минимального уровня за 10 лет, и, таким образом, страна уже не может быть столь же устойчивой к проблемам, как в прошлом", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости США выделят нефть из стратегических резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Тонхауген, однако, сомневается, что США смогут успешно сдержать рост цен на нефть в ближайшей перспективе. "США не смогут быстро заменить потерянное в Саудовской Аравии производство, учитывая, что их экспортные мощности являются довольно ограниченными", - считает Тонхауген.

Источники FT отмечают, что Саудовская Аравия в данный момент оценивает необходимость обращения к другим нефтедобывающим странам с просьбой о временном наращивании добычи - до момента полного восстановления операций Абкаик.

Россия пока не видит необходимости в принятии экстренных мер в рамках сделки ОПЕК+ из-за ситуации с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии и резким сокращением ее добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, в мире достаточно коммерческих запасов нефти, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть выбывающие объемы.

Что это значит для цен на нефть

Сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии из-за атак дронов на НПЗ страны будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной рынок, считает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяным рынка Алан Гелдер.

"Эта атака имеет существенное влияние на нефтяной рынок, поскольку потеря 5 млн б/с нефти из Саудовской Аравии не могут долго восполняться существующими запасами и из-за ограниченных свободных мощностей других членов стран ОПЕК и не-ОПЕК. Премия геополитического риска вернется в цену на нефть", - говорится в его комментарии, распространенном компанией.

Атака на Саудовскую Аравию может стать фактором, который приведет к кардинальному изменению ситуации на Ближнем Востоке, отмечает Хелима Крофт, отвечающая за стратегию на сырьевых рынках в RBC Capital Markets.

"Мы уверены, что атака дронов на самый важный саудовский нефтяной комплекс Абкаик, а также месторождение Хурайс в корне изменит расстановку силу в нарастающем противостоянии с Ираном в регионе", - отметил эксперт.

По словам Крофт, инцидент в Саудовской Аравии повышает риск дальнейшего подрыва добычи в Саудовской Аравии, а также риск дальнейшего подъема цен на нефть.

По оценкам экспертов S&P Global Platts, нефть Brent может подняться в цене на $5-10 с текущего уровня.

"Некоторые комментаторы говорят о возможности подъема цен на нефть до трехзначных уровней, - говорится в обзоре S&P Global Platts. - Мы же полагаем, что неожиданное усиление геополитических рисков не только сводит на нет скидку к цене в $5-10 за баррель, связанную с ожиданиями ослабления спроса, но и добавляет дополнительную премию в $5-10 за баррель в связи с очевидно высокими рисками перебоев в поставках с Ближнего Востока и неожиданного сокращения свободных мощностей".

Эксперты Eurasia Group отмечают, что нефтяному рынку придется пересмотреть необходимость принятия во внимание премии за риск, связанной с геополитическими факторами.

"Если производство будет восстановлено быстро, премия может составить $2-3, - отмечается в обзоре Eurasia. - Однако, если ущерб будет настолько серьезным, что приведет к длительному ограничению производства, премия может составить $10".