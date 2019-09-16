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МИД призвал не нагнетать страсти вокруг Ирана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - МИД России посоветовал не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии и не использовать случившееся "для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США". Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Ответные силовые меры в МИД назвали недопустимыми".

Министерство напомнило, что ответственность за нападение взяло на себя хуситское движение, которое воюет в Йемене, и назвало удары по нефтяным объектам прямым следствием продолжающегося в Йемене военно-политического кризиса. В Москве призвали стороны конфликта прекратить вооруженное противостояние и провести под переговоры под эгидой ООН.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Ранее от поспешных выводов о виновных в нападении предостерегли в Кремле. Такие выводы и поспешные шаги могут усугубить дестабилизацию на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за нападениями стоит Иран и что нет доказательств причастности хуситов к этой атаке.

МИД Кремль Дмитрий Песков Саудовская Аравия Йемен Иран США Майк Помпео

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