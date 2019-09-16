В США заявили об устойчивости рынка нефти, несмотря на атаки в Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне уверены в устойчивости нефтяного рынка, несмотря на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник, 16 сентября, министр энергетики США Рик Перри.

"Несмотря на злонамеренные усилия Ирана, мы убеждены, что рынок устойчив и уверенно отреагирует (на возникшие вызовы - ИФ)", - сказал Перри, выступая на 63-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Он подчеркнул, что США искренне осуждают нападение Ирана на Саудовскую Аравию и настаивают на привлечении Тегерана к ответственности. "Это было преднамеренное нападение на глобальную экономику и глобальный энергетический рынок", - сказал министр энергетики Соединенных Штатов.

Перри напомнил, что президент США Дональд Трамп "дал распоряжение относительно выдачи нефти из стратегических запасов, если это потребуется". "И наше министерство готово принять меры",- подчеркнул глава ведомства.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.