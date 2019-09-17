Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Информация Financial Times о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным компромисс с бизнесменом Игорем Коломойским в споре о ПриватБанке была искажена и не соответствует действительности. Об этом "Интерфаксу" сообщили в офисе коммуникаций премьера и пообещали все объяснить чуть позже.

В комментарии FT Гончарук сказал, что компромиссного решения в этом разбирательстве хотели бы добиться президент Владимир Зеленский и правительство, и что поиск этого решения будет вестись совместно с Международным валютным фондом.

МВФ ранее предупреждал Киев, что отступление от решений о национализации ПриватБанка будет рассматриваться как риск для его резервной программы объемом $3,9 млрд, и что фонд ожидает, что правительство будет пытаться вернуть $5,5 млрд, потраченных на спасение банка, напомнила FT.

Правительство Украины в декабре 2016 год решило национализировать ПриватБанк ради спасения банковской системы страны и влило в него больше 155 млрд гривен, чтобы закрыть дыру в балансе. Бывшие владельцы кредитной организации оспорили ее национализацию в различных судах.