Поиск

Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Информация Financial Times о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможным компромисс с бизнесменом Игорем Коломойским в споре о ПриватБанке была искажена и не соответствует действительности. Об этом "Интерфаксу" сообщили в офисе коммуникаций премьера и пообещали все объяснить чуть позже.

В комментарии FT Гончарук сказал, что компромиссного решения в этом разбирательстве хотели бы добиться президент Владимир Зеленский и правительство, и что поиск этого решения будет вестись совместно с Международным валютным фондом.

МВФ ранее предупреждал Киев, что отступление от решений о национализации ПриватБанка будет рассматриваться как риск для его резервной программы объемом $3,9 млрд, и что фонд ожидает, что правительство будет пытаться вернуть $5,5 млрд, потраченных на спасение банка, напомнила FT.

Правительство Украины в декабре 2016 год решило национализировать ПриватБанк ради спасения банковской системы страны и влило в него больше 155 млрд гривен, чтобы закрыть дыру в балансе. Бывшие владельцы кредитной организации оспорили ее национализацию в различных судах.

ПриватБанк Украина Алексей Гончарук Владимир Зеленский НБУ МВФ

Новости по теме

Новости

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

Moody's изменило прогноз рейтинга Гонконга на "негативный"

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');