ФАС связала рост цен на авиабилеты с повышенным спросом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на авиабилеты росли с опережением инфляции в январе-августе в связи с повышенным спросом, считают в Федеральной антимонопольной службе. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2019 года средние цены на билеты эконом-класса по внутренним направлениям выросли на 5,9% в годовом измерении. При этом на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажирооборот.

Особенно значительно средние цены выросли по маршрутам из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") на Дальнем Востоке, заметили в ФАС. Эту информацию направили в территориальные органы ФАС для проверки.

Также ведомство проверит цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

"Любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции", - пообещали в пресс-службе.

В начале сентября в Минтрансе сообщили, что авиабилеты за первое полугодие подорожали на 7% и что годовое подорожание будет зависеть от цен на керосин. Министерство обещало к октябрю подготовить меры по сдерживанию цен.

В середине сентября ФАС вынесла предостережение о возможном нарушении антимонопольного законодательства заместителю исполнительного директора НКО "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ) Борису Шокурову, который сказал, что допускает что за год авиабилеты подорожают на 9-10%.