Поиск

"Известия" сообщили о 10-процентном повышении цен на авиабилеты

Среди факторов в АЭВТ назвали подорожание авиакеросина

"Известия" сообщили о 10-процентном повышении цен на авиабилеты
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Прогноз, что авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9-10%, сделанный в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), публикует в понедельник газета "Известия".

"Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за "низкого сезона" в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%", - говорится в публикации.

Расчёты, приведенные в газете заместителем исполнительного директора АЭВТ Борисом Шокурым, сводятся к том, что в 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, при этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV -всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - уточнил Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. "Повышение будет примерно в пределах 8-10%", - сказал "Известиям" эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По экспертным оценкам, тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7-8% по итогам года. "В этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать", однако предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового "высокого сезона" стоимость перелетов вновь пойдет вверх, сообщает издание.

АЭВТ

Новости

Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена

Путин посетит "Восточный" 6 сентября для обсуждения проблем его строительства

Путин посетит "Восточный" 6 сентября для обсуждения проблем его строительства

Борисов назвал неудовлетворительными темпы стройки "Восточного"

Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает

Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает

Матвиенко заявила, что у РФ нет намерения воздвигать новый "железный занавес"

Глава СВР заявил, что РФ не будет зеркально реагировать на действия Польши

Глава СВР заявил, что РФ не будет зеркально реагировать на действия Польши

Что произошло за день: воскресенье, 1 сентября

Слуцкий заявил о попытке Польши "выкорчевать" память о советском солдате

Захарова назвала глупым положение Польши после отказа приглашать Путина

Захарова назвала глупым положение Польши после отказа приглашать Путина

Путин отправится в Иркутскую область и посетит школу в Тулуне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');