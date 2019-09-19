К системе быстрых платежей в России уже подключились 18 банков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - К системе быстрых платежей (СБП) подключено 18 кредитных организаций, до конца сентября планируется присоединение еще двух системно значимых банков, сообщила начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Мария Красенкова на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020".

Из системно значимых банков к СБП пока не подключились Сбербанк и Россельхозбанк. К СПБ сейчас подключено девять системно значимых банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк , Юникредит банк, "Открытие", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, а также девять кредитных организаций: Тинькофф банк, "Ак Барс", СКБ банк, Совкомбанк, РНКО "Платежный центр", Киви банк, Газэнергобанк, "Русский стандарт" и "Авангард".

Системно значимые банки должны присоединиться к СБП к 1 октября 2019 года. Глава Сбербанка России Герман Греф ранее заявил, что банк не успеет подключиться к проекту к этому сроку. ЦБ заявил о готовности применять меры к банкам, которые в установленный законом срок не подключатся к СБП.

ЦБ РФ в июле сообщил о переносе на месяц срока подключения к системе быстрых платежей для системно значимых банков - с 1 сентября на 1 октября. Греф неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку в течение нескольких лет развивал свою собственную систему переводов по номеру телефона получателя. К этой системе подключены также несколько сторонних банков.

Красенкова отметила, что новый сервис востребован у физических лиц. "У нас уже 2,5 млн переводов почти на 23 млрд рублей при среднем размере перевода около 9 тыс. рублей. Мы совершенно точно видим, что потребителям это нравится", - добавила она.