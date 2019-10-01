ЦБ направит Сбербанку предписание подключиться к Системе быстрых платежей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России направит предписание банку, который не подключился к Системе быстрых платежей (СБП) в установленный для системно значимых банков срок - до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Там отметили, что из 11 таких банков десять уже подключились к СБП и активно в ней работают. Не подключился к системе только Сбербанк.

У регулятора единые подходы ко всем участникам рынка, не соблюдающим установленные сроки, отметили в пресс-службе.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее выступал против обязательности подключения всех банков к системе. Он объяснял, что Сбербанк несколько лет развивал собственную систему переводов по номеру телефона получателя. Затем он предупреждал, что кредитная организация не сможет подключиться к СБП вовремя, так как это требует значительной доработки с обеих сторон.

Первоначально Сбербанк не планировал подключаться к СБП, но затем это стало обязательным по закону.

СБП была запущена 28 января в пилотном режиме, месяц спустя ее запустили полномасштабно. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в нее добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

В июле ЦБ перенес с 1 сентября на 1 октября срок подключения к системе системно значимых банков.