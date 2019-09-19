"Шереметьево" запустило третью полосу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" запустил в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу. 19 сентября в 16:20 на нее в дождь приземлился первый рейс - Airbus A321 "Аэрофлота", прибывший из Петербурга рейсом SU 019.

Сейчас аэропорт может обеспечивать 65 взлетов и посадок в час. Первые две полосы были взаимозависимыми, и их нельзя было использовать одновременно. Запуск третьей ВПП повысит производительность "Шереметьево" до 90 взлетов и посадок в час.

ВПП-3 "Шереметьево" строили с 2009 года, а ее запуск не раз переносился по разным причинам. До 2015 года подрядчиком строительства был "Инжтрансстрой", на тот момент входивший в "Базовый элемент" Олега Дерипаски, и впоследствии обанкротившийся. Затем строительство передали "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основным владельцем которой является Аркадий Ротенберг). Также перенос сроков сдачи ВПП-3 объясняли сложностями с выкупом земель и переносом с них трубопроводов.