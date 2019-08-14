Открытие третьей ВПП в "Шереметьево" отложили на год

Ее запуск планировали в апреле, но с тех пор сроки не раз переносились

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта "Шеремтьево" введут в эксплуатацию в конце 2020 года, заявил замгендиректора "Международного аэропорта "Шереметьево"" (МАШ) Сергей Папков и добавил, что "ждать осталось уже не так много".

Компания прорабатывает план по строительству нового пассажирского терминала G, сказал также Папков. Этот объект включен в стратегии МАШ и "Аэрофлота", его могут построить в южном терминальном комплексе аэропорта, который сейчас объединяет D, E, F.

Первоначально ВПП-3 планировали открыть в апреле 2019 года, такую дату в декабре прошлого года называл гендиректор МАШ Михаил Василенко. Затем замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что полоса должна быть полностью готова к июню.

В апреле в Росавиации заявили, что комплекс новой ВПП готов более чем на 90%, а полностью его доделают к 1 июля 2019 года.

В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации говорил, что ВПП-3 должны открыть к 1 сентября 2010 года. Заминку он объяснил необходимостью получить разрешительные документы для использования полосы.

ВПП-3 в "Шереметьево" начали строить с 2009 года. До 2015 года генподрядчиком проекта был "Инжтрансстрой", который обанкротился. Затем правительство отдало подряд компании "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основным владельцем которой является Аркадий Ротенберг).