Нефть Brent подорожала до $64,74 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени подорожали на $0,34 (на 0,53%) - до $64,74 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,8 (на 1,26%), составив на закрытие $64,40 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,57 (на 0,98%) - до $58,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,02 (на 0,03%), закрывшись на отметке $55,13 за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке, что привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое. Ответственность за атаку беспилотников взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.