Brent подорожала до $65 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на новостях о росте напряженности в отношениях США и Ирана после атак на саудовские нефтяные объекты. На рынке сохраняются сомнения о том, как быстро королевство сможет восстановить добычу до прежних уровне, отмечает Bloomberg.

К 8:25 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,7 (на 1,09%), до $64,98 за баррель. За сессию пятницы цена контрактов снизилась на $0,12 (на 0,19%), до $64,28 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дорожали на $0,62 (на 1,07%), до $58,7 за баррель. В пятницу WTI подешевела на $0,1 (на 0,17%), до $58,09 за баррель.

"До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, - отметил аналитик HI Investment Corp. Уилл Юн. - Тем не менее, вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт", но намерен защищать свою территорию. Заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским нефтяным объектам он назвал "выдумкой", в которую "саудовцы сами не верят".

Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными, поскольку они ограничивают международные сделки Ирана и доступ страны к продуктам питания и лекарствам, сообщило в субботу агентство "Мехр".

Из-за атаки беспилотников на крупные объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября Саудовская Аравия сократила добычу нефти вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, в Вашингтоне и Эр-Рияде в это не поверили.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.