Трамп пообещал ввести "значительные" санкции против Ирана в течение 48 часов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в среду о намерении применить дополнительные меры санкционного давления на Иран в ближайшие двое суток.

"Ряд очень значительных санкций в отношении Ирана США введут в последующие 48 часов", - цитирует слова Трампа агентство Bloomberg.

По его словам, "существует много вариантов (для этого), но речи о войне с Ираном не идет".

Ранее в среду Трамп написал в твиттере, что "только что поручил главе Минфина (Стивену Мнучину - ИФ) в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки беспилотников по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.