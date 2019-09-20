"Аэрофлот" вернул владельцам "золотых карт" бесплатный доступ в VIP-залы четырех аэропортов

Компания договорилась с холдингом Вексельберга о снижении затрат на обслуживание этих пассажиров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 20 сентября вернул владельцам "золотых" карт бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, входящих в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга. Источник "Интерфакса", близкий к компании, говорил, что холдинг согласился снизить стоимость обслуживания пассажиров в этих залах.

"Аэрофлот" договорился с "Аэропортами регионов" о снижении своих затрат на этот сервис, и теперь перевозчик будет платить 2000 рублей за каждого участника программы лояльности вместо прежних 3500-4000 рублей, узнал "Коммерсантъ". Источник газеты в отрасли сказал, что холдинг полностью принял условия "Аэрофлота".

В "Аэропортах регионов" новые условия называют взаимовыгодными и говорят, что они обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании. Представитель холдинга добавил, что владельцы "золотых" карт "Аэрофлота" также получат доступ в лаунджи в новом терминале Саратова и Петропавловска-Камчатского, чего раньше не было.

Один из источников "Коммерсанта" назвал решение "Аэропортов регионов" объяснимым: "Упираясь в этой ситуации, аэропорты в любом случае потеряют часть денег, и никто им их не компенсирует".

По сведениям издания, аэропортовые холдинги "Новапорт" и "Базэл Аэро" считают новую цену нерентабельной. Теперь "Аэропортам регионов" придется договариваться о снижении цен и с другими авиакомпаниями, говорят источники "Коммерсанта".

С середины августа "Аэрофлот" закрыл бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска владельцам своих "золотых бонусных карт". С 15 сентября авиакомпания расширила список аэропортами Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска. Источник "Интерфакса", близкий к перевозчику объяснил, что в в небольших региональных аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал стоил авиакомпании в среднем в 5000-7000 рублей, но эти затраты не соответствовали качеству услуг.

По сведениям "Коммерсанта", "Аэрофлот" еще в августе потребовал у региональных аэропортов снизить цену обслуживания в VIP-залах до 2000 рублей за пассажира. Сначала это требование касалось держателей "золотых карт", но затем авиакомпания потребовала снизить цены и для владельцев "платиновых" карт и пассажиров бизнес-класса, на что аэропорты не согласились, пишет газета.