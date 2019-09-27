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"Аэрофлот" вернул владельцам "золотых карт" бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов Дерипаски

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вернул владельцам "золотых" бонусных карт, купившим билеты в эконом-класс, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы.

Обслуживание возобновится 28 сентября, сообщил представитель компании журналистам.

"Решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с ООО "Базэл Аэро", оператором этих аэропортов (компанию контролируют структуры Олега Дерипаски - ИФ). Также без изменений будет продолжено предоставление этой услуги в аэропорту Сочи, ограничения в котором только планировалось ввести", - добавил он.

Как сообщалось, в августе "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы 20 региональных аэропортов РФ: кроме Анапы и Краснодара - во Владивостоке (один из инвесторов - так же Дерипаска), Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове (входят в "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга), Астрахани, Барнауле, Калининграде, Кемерово, Минеральных Водах, Новосибирске, Перми (в составе "Новапорта" Романа Троценко), Архангельске, Новокузнецке, Салехарде, Хабаровске, Якутске, Магнитогорске (не входят в частные холдинги). Проход в VIP-залы без дополнительной платы остался только для пассажиров бизнес-класса и участников премиальной программы "Аэрофлота" уровня Platinum.

Источник, близкий к "Аэрофлоту" утверждал, что в регионах РФ доступ пассажира в бизнес-зал обходится перевозчику в среднем в 5-7 тыс. руб., при этом затраты авиакомпании "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг". В Европе на обслуживание одного пассажира компания тратит в среднем от 25 евро, утверждал собеседник.

В сентябре "Аэрофлот" возобновил доступ в VIP-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. Группа "Аэропорты регионов" "согласилась с позицией авиакомпании и приняла решение снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах до приемлемого уровня", объясняли в авиакомпании.

Аэрофлот Краснодар Анапа

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