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VIP-залы 20 аэропортов будут закрыты для владельцев золотых карт "Аэрофлота"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 15 сентября закроет бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов 18 городов владельцам "золотых" бонусных карт, сообщила пресс-служба авиакомпании. С 13 августа такое же решение было принято для аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Теперь ограничения коснутся аэропортов в Анапе, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске.

Владельцам "золотых" карт компания пообещала по 3000 миль компенсации.

В августе перевозчик уточнял, что доступ в VIP-залы в Архангельске и Магнитогорске останется у пассажиров бизнес-класса. На владельцев "платиновых" карт ограничение не распространялось.

Источник "Интерфакса", близкий к "Аэрофлоту" объяснял, что в небольших региональных аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал стоил авиакомпании в среднем в 5000-7000 рублей и эти затраты не соответствовали качеству услуг, которые предоставляли VIP-залы. В Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от 25 евро. Компания тогда допускала закрытие доступа владельцев "золотых карт" в VIP-залы и других региональных аэропортах, где этот бизнес нерентабелен.

Аэрофлот Анапа Барнаул Владивосток Калининград

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