Поиск

"Аэрофлот" перестанет пускать владельцев золотых карт в VIP-залы двух аэропортов

Расценки в этих аэропортах выше затрат компании, а на услуги пассажиры жалуются

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 15 августа ограничит доступ в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска владельцам "золотых" бонусных карт. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пройти в эти залы смогут только пассажиры с билетами бизнес-класса и владельцы "платиновых карт".

Компания объяснила это изменение экономической целесообразностью.

Владельцам "золотых карт", купившим билеты класса Эконом, "Аэрофлот" обещал автоматически начислить 3000 миль.

Даже в небольших региональных аэропортах доступ пассажира в VIP-зал стоит перевозчику в среднем 5-7 тысяч рублей, сообщил источник "Интерфакса", близкий к авиакомпании. При этом эти затраты "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг", что показывают опросы пассажиров.

"В Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от 25 евро. Если в бизнес-зале обслуживаются пассажиры крупнейших мировых авиакомпаний, то эта сумма может достигать 40 евро. При этом в аэропортах России такой логической связи не наблюдается", - объяснил собеседник агентства.

В будущем "Аэрофлот" может закрыть владельцам "золотых карт" доступ к VIP-залам и в других региональных аэропортах, где этот бизнес нерентабелен. Компания продолжает изучать затраты на такие услуги в аэропортах, где их стоимость выше, чем в Европе, добавил источник.

Аэрофлот Архангельск Магнитогорск Европа

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" обнародовал среднюю зарплату в госкорпорации за 2018 год

ЦИК отказался зарегистрировать Геннадия Гудкова и еще двух человек кандидатами в Мосгордуму

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Архангельским врачам предложили обследование после взрыва на полигоне

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Жданова не забрали в другой спецприемник отбывать еще 10 суток ареста

Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

Кремль заверил, что люди находятся в безопасности после аварии под Архангельском

Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');