"Аэрофлот" перестанет пускать владельцев золотых карт в VIP-залы двух аэропортов

Расценки в этих аэропортах выше затрат компании, а на услуги пассажиры жалуются

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 15 августа ограничит доступ в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска владельцам "золотых" бонусных карт. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пройти в эти залы смогут только пассажиры с билетами бизнес-класса и владельцы "платиновых карт".

Компания объяснила это изменение экономической целесообразностью.

Владельцам "золотых карт", купившим билеты класса Эконом, "Аэрофлот" обещал автоматически начислить 3000 миль.

Даже в небольших региональных аэропортах доступ пассажира в VIP-зал стоит перевозчику в среднем 5-7 тысяч рублей, сообщил источник "Интерфакса", близкий к авиакомпании. При этом эти затраты "не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг", что показывают опросы пассажиров.

"В Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от 25 евро. Если в бизнес-зале обслуживаются пассажиры крупнейших мировых авиакомпаний, то эта сумма может достигать 40 евро. При этом в аэропортах России такой логической связи не наблюдается", - объяснил собеседник агентства.

В будущем "Аэрофлот" может закрыть владельцам "золотых карт" доступ к VIP-залам и в других региональных аэропортах, где этот бизнес нерентабелен. Компания продолжает изучать затраты на такие услуги в аэропортах, где их стоимость выше, чем в Европе, добавил источник.