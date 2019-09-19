Правительство в целом одобрило макропрогноз на 2020-2022 годы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в четверг в целом одобрило прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, прогноз будет доработан в течение 10 дней, сказали журналистам в пресс-службе правительстве.

В конце августа Минэкономразвития представило уточненные по сравнению с апрельской версией параметры прогноза на 2019-2024 годы.

Основным и принципиальным пересмотром стало понижение оценки по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%, а на 2020 год - сразу до 3% с 3,8% по предыдущему прогнозу. Ожидания на 2021-2024 годы по росту цен остались прежними - 4% в год.

Прогноз по инфляции на 2020 год был столь существенно понижен из-за "смены фазы кредитного цикла" - Минэкономразвития ожидает замедления роста потребкредитования в 2020 году до 4% с 20% в 2019 году.

В результате министерство понизило прогноз по росту оборота розничной торговли в 2019 году до 1,3% с 1,6%, а на 2020 год - сразу до 0,6% с 2,1%. Прогноз по росту розничной торговли на 2021 год понижен до 2,2% с 2,5%, на 2022 год - до 2,5% с 2,6%, на 2023 год - до 2,6% с 2,7%, на 2024 год - до 2,7% с 2,8%.

Прогноз по росту ВВП в базовом сценарии (который является основой для расчета бюджета) на 2019 год остался неизменным - 1,3%, на 2020 год понижен до 1,7% с 2,0%, на 2021-2024 годы остался неизменным в интервале 3,1-3,3%, это ускорение ожидается "на фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений".

В новой версии прогноза Минэкономразвития скорректировало ожидания среднегодовых цен на нефть Urals следующим образом: в 2019 году - $62,2 ($63,4 в предыдущей версии - ИФ), в 2020 году - $57,0 ($59,7), в 2021 году - $56,0 ($57,9), в 2022 году - $55,0 ($56,3), в 2023 году - $54,0 ($55,0), в 2024 году - $53,0 ($53,5).

Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год - до 65,7 с 64,9 руб. Прогноз по курсу доллара на 2021 год повышен до 66,1 руб. с 65,4 руб., на 2022 год - до 66,5 с 66,2 руб., на 2023 год, наоборот, понижен до 66,9 руб. с 67,0 руб., на 2024 год - до 67,4 руб. с 68,6 руб.

Минэкономразвития скорректировало ожидания от роста инвестиций в основной капитал: в 2019 году - 2,0% (3,1% в предыдущей версии - ИФ), в 2020 году - 5,0% (7,0%), в 2021 году - 6,5% (6,3%), в 2022 году - 5,8% (5,8%), в 2023 году - 5,6% (5,6%), в 2024 году - 5,3% (5,3%).