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ДНР готова поставлять в Сирию нефтедобывающее оборудование

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика по итогам выставки в Сирии провела переговоры о поставках в эту страну нефтедобывающего оборудования, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации главы ДНР Геннадий Лебедев.

"Были проведены предварительные переговоры по вопросам поставки в САР нефтедобывающего оборудования, канатной продукции, комбикормов, программного обеспечения", - сказал он. Кроме того, стороны достигли предварительной договоренности о разработке проектной документации для горнодобывающей отрасли Сирии. Также в Дамаске заинтересовались возможностью лечения сирийцев в больницах ДНР, а также созданиме совместного предприятия в области 3D-протезирования.

Лебедев отметил, что ДНР несколько дней назад была представлена на выставке в Сирии в разделах тяжелой и легкой промышленности, медицины, образования, информационных технологий и сельского хозяйства.

"Учитывая имеющийся потенциал в перспективах, а также наличие тесных дружеских взаимоотношений с Российской Федерацией мы имеем значительный потенциал для укрепления связей с Сирией с мировым сообществом", - сказал он.

ДНР Сирия

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