Поиск

Животноводство теряет от 1,5 млрд рублей в год из-за болезней животных

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российское животноводство получает не менее 1,5 млрд рублей убытков в год из-за болезней животных, заявил в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В связи с этим он назвал повышение качества ветеринарного надзора одним из первоочередных вопросов, которым ведомство уже занимается.

По словам министра, животноводство продолжает развиваться. "Планируется, что в 2019 году производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий составит 15,2 млн тонн. Однако, говоря об успехах животноводства, мы обязаны помнить, что его развитие тесно связано с эпизоотической ситуацией", - заявил он.

По прогнозу Минсельхоза, производство молока в 2019 году превысит 31 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем в 2018 году. "С начала года показатель уже составил более 21 млн тонн. В 2019 году мы впервые за пять лет добились отсутствия резких колебаний цен на молоко, - уточнил он. - Помимо предпринимаемых нами мер по регулированию рынка, это стало возможным, в том числе, благодаря внедрению государственной информационной системы "Меркурий".

Система с 1 июля 2018 года контролирует все сырое молоко, в 2019 году ее действие начали расширять на готовую продукцию, процесс должен завершиться к 1 ноября 2019 года.

Увеличение показателей в растениеводстве и животноводстве, несомненно, придаст импульс для развития пищевой и перерабатывающей промышленности", - считает Патрушев.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2019 года индекс производства пищевой продукции составил 104,2% к аналогичной дате 2018 года, напомнил он. "Одной из ключевых позиций, в том числе экспортных, является подсолнечное масло. Объемы его производства за восемь месяцев выросли на 18%. К концу года ожидаем производства порядка 5 млн тонн данной продукции, - сказал он. - Помимо этого, отмечаем рост производства сыров, производство сахара ожидаем на уровне, достаточном для обеспечения внутренней потребности".

Министр добавил, что после длительного падения стабилизировалось производство муки, и выразил надежду на улучшение качества российских вин в связи с высокими темпами закладки виноградников.

Ранее в сентябре Патрушев отмечал, что ущерб АПК от чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 млрд рублей.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев Росстат Меркурий

Новости по теме

Новости

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

Доходы бюджета Москвы с начала года выросли на 15,6%

Греф заявил, что подобные МВФ организации устарели и "должны умереть"

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

"Известия" сообщили о планах "Ростелекома" создать аналог SWIFT

Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');