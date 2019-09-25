Животноводство теряет от 1,5 млрд рублей в год из-за болезней животных

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российское животноводство получает не менее 1,5 млрд рублей убытков в год из-за болезней животных, заявил в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В связи с этим он назвал повышение качества ветеринарного надзора одним из первоочередных вопросов, которым ведомство уже занимается.

По словам министра, животноводство продолжает развиваться. "Планируется, что в 2019 году производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий составит 15,2 млн тонн. Однако, говоря об успехах животноводства, мы обязаны помнить, что его развитие тесно связано с эпизоотической ситуацией", - заявил он.

По прогнозу Минсельхоза, производство молока в 2019 году превысит 31 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем в 2018 году. "С начала года показатель уже составил более 21 млн тонн. В 2019 году мы впервые за пять лет добились отсутствия резких колебаний цен на молоко, - уточнил он. - Помимо предпринимаемых нами мер по регулированию рынка, это стало возможным, в том числе, благодаря внедрению государственной информационной системы "Меркурий".

Система с 1 июля 2018 года контролирует все сырое молоко, в 2019 году ее действие начали расширять на готовую продукцию, процесс должен завершиться к 1 ноября 2019 года.

Увеличение показателей в растениеводстве и животноводстве, несомненно, придаст импульс для развития пищевой и перерабатывающей промышленности", - считает Патрушев.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2019 года индекс производства пищевой продукции составил 104,2% к аналогичной дате 2018 года, напомнил он. "Одной из ключевых позиций, в том числе экспортных, является подсолнечное масло. Объемы его производства за восемь месяцев выросли на 18%. К концу года ожидаем производства порядка 5 млн тонн данной продукции, - сказал он. - Помимо этого, отмечаем рост производства сыров, производство сахара ожидаем на уровне, достаточном для обеспечения внутренней потребности".

Министр добавил, что после длительного падения стабилизировалось производство муки, и выразил надежду на улучшение качества российских вин в связи с высокими темпами закладки виноградников.

Ранее в сентябре Патрушев отмечал, что ущерб АПК от чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 млрд рублей.