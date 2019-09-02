Африканскую чуму свиней зафиксировали в восьми регионах России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе африканская чума свиней (АЧС) регистрировалась в восьми регионах. Причем очаги в равной степени были обнаружены как в дикой природе, так и среди домашних свиней. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Так, инфицированные дикие кабаны были обнаружены в Тверской, Нижегородской, Новгородской областях. В Приморском крае и Курской области вирус выявлен в дикой природе и среди домашних свиней. В Амурской, Калининградской и Волгоградской областях - только среди домашних свиней.

Всего было обнаружено 26 очагов АЧС, это на 10 больше, чем в июле. Причем в июле вирус регистрировался в 6 регионах и в основном в дикой природе.

Согласно данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на которые ссылается Россельхознадзор, в августе наиболее неблагополучной по АЧС страной оказалась Румыния, откуда поступило 758 сообщений об очагах заболевания. Лаос уведомил МЭБ о 84 очагах, Польша - о 83, Венгрия - о 80, Болгария - о 54, Латвия - о 23 очагах. АЧС также регистрировалась в Бельгии, Китае, Молдавии, Зимбабве, ЮАР, Словакии и на Украине. В августе впервые вирус был обнаружен в Сербии и Мьянме.

Кроме того, в августе в РФ и США было зарегистрировано по одному случаю болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц), во Вьетнаме, ЮАР и на Тайване обнаружен высокопатогенный грипп птиц, в Израиле и Китае - ящур. Классическая чума свиней отмечена в России и Бразилии (по одному случаю), а также в Японии (272 случая).