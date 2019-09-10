WWF России назвал разносчика африканской чумы свиней на Дальнем Востоке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призывает не истреблять популяцию диких кабанов при борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) в Приморье и Амурской области, так как это может нанести ущерб популяции редчайшего амурского тигра.

"Главным распространителем АЧС являются домашние животные и все те материалы, которые используются при ведении фермерского или домашнего свиноводства. А дикий кабан в этой ситуации является "жертвой", - сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF.

Такие выводы экологи делают исходя из того, что из 16 вспышек АЧС в Приморье и Амурской области только одна обнаружена у диких кабанов, остальные - в фермерских хозяйствах.

"К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, на европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока", - заявил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. По его словам, метод заключается в истреблении диких кабанов и доведении их популяции до минимальных значений. Однако крупные хищники в регионе - тигры, леопарды, медведи - питаются именно диким кабаном, обращает внимание эксперт.

"От благополучия диких свиней зависит охотничье хозяйство региона. И тотальная депопуляция (истребление кабанов - ИФ) в наших условиях - это не выход", - считает Фоменко.

Ранее Россельхознадзор назвал вероятной причиной вспышки АЧС в Приморье перемещение инфицированных диких кабанов из Китая.

Как сообщалось, очаги АЧС в Приморье зарегистрированы на территориях Пограничного, Дальнереченского и Красноармейского районов, а также города Дальнереченска. В Амурской области АЧС зафиксирована в городах Благовещенск и Райчихинск, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского и Благовещенского районов. В Приамурье из-за распространения опасного заболевания введен режим ЧС.