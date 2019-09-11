Поиск
Срочно 16:40
С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей

Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб агропромышленному комплексу (АПК) России от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2019 году составил 9,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду, передает пресс-служба Кремля.

По словам Патрушева, указанная сумма включает в себя ущерб, нанесенный ЧС 14 регионам. Всего же режим ЧС вводился в 2019 году в 16 российских регионах.

Министр также заявил, что на особом контроле ведомства находится ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. "По Забайкальскому краю Минсельхозу из резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98 процентов уже доведено до конечных получателей, до пострадавших", - уточнил Патрушев.

Что касается Иркутской области, то там помощь была оказана в два этапа, добавил министр. "Первый транш - 179,6 млн рублей. Он также уже доведен и до региона, и 99,7 процента доведено до конечных получателей. Второй транш больше - 296 млн рублей. Там идет компенсация по личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до конечных потребителей".

Дмитрий Патрушев Владимир Путин АПК Минсельхоз

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Дело "Седьмой студии"

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Глава КПРФ в Москве вызвал зампреда ЦИК "на дуэль" из-за обвинений в преступлении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников

Врачи в РФ смогут "без страха" выписывать сильнодействующие обезболивающие

Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие в России с 2020 года

Песков посоветовал не переоценивать светские мероприятия и звучащую на них критику

Медведев допустил внесение поправок о возможном сокращении рабочей недели

Медведев допустил внесение поправок о возможном сокращении рабочей недели

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');