Путин пообещал продолжить укрепление военного потенциала в ближайшие десять лет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поставил задачу на ближайшее десятилетие - продолжить укрепление и развитие военного потенциала страны, технического и кадрового потенциала военной организации. Он заявил это в Совете безопасности 22 ноября.

Президент перечислил принципиальные моменты, на которые необходимо обратить особое внимание.

"Первое - необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего, за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств, материально-технических ресурсов", - сказал он.

По словам Путина, в России материально-технические ресурсы не такие большие, если сравнить с тем, сколько на оборону тратят другие ведущие державы.

"Второе - важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и развития", - продолжил президент.

При решении задач в сфере обороны и безопасности он потребовал наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней.

Вместе с этим Путин назвал создание "достойных условий службы" определяющим направлением развития всей военной организации в России.

Он потребовал не допускать сбоев в индексации денежного довольствия военных. За последние два года его увеличили на 8,3%, были повышены военные пенсии, с 2016 года в ВС и других войсках более 42 000 военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 000 - служебное, напомнил он.

"Свыше 405 млрд рублей выделено на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе в текущем, 2019 году, порядка 142 млрд рублей, - добавил Путин.

Он потребовал, чтобы эта работа продолжалась и шла без сбоев.

"Люди должны чувствовать, что, выполняя важнейшие (задачи), связанные с лишениями бытовыми, семейными лишениями, в условиях, связанных с повышенным риском и часто с угрозой для жизни, - выполняя эти задачи, люди должны понимать, чувствовать заботу со стороны Родины, со стороны органов власти, со стороны государства, ради которого они служат", - сказал президент.