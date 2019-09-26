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В ОПЕК подтвердили, что Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти после атаки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия почти восстановила объемы добычи нефти после инцидента с атакой беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Сейчас, на данный момент, они (объемы добычи - ИФ) уже почти достигли необходимого уровня", - сказал Баркиндо на пресс-конференции в Нур-Султане (Казахстан). Он отметил, что "восстановление добычи в Саудовской Аравии произошло почти чудесным образом".

Ранее в сентябре крупнейший в Саудовской Аравии комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс подверглись атаке беспилотников, из-за чего около половины добычи нефти в стране - примерно на 5,7 млн баррелей в сутки - было приостановлено.

Нефтедобывающая госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует восстановить добычу до обычного уровня - 12 млн баррелей в сутки - к ноябрю. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что компания восстанавливает потерянную добычу с опережением графика.

Саудовская Аравия нефть ОПЕК

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