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Bloomberg узнал о восстановлении Saudi Aramco добычи нефти с опережением графика

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке дронов, с опережением графика примерно на неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее в сентябре крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс подверглись атаке беспилотников, в результате чего было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины добычи в стране.

В настоящее время Saudi Aramco располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с, сообщили источники. Действующие производственные мощности Абкайк в настоящее время составляют 4,92 млн б/с, Хурайс - 1,3 млн б/с.

Ранее Saudi Aramco заявляла, что рассчитывает восстановить добычу до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

Цены на нефть усилили падение на новости о более быстром, чем ожидалось, восстановлении добычи в Саудовской Аравии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:20 по Москве в среду составляет $62,06 за баррель, что на $1,04 (1,65%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,79 (1,38%) - до $56,5 за баррель.

До выхода новости падение цен Brent и WTI составляло соответственно 1,5% и 1,2%.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

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