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Huawei собралась продать лицензию на технологии 5G американской компании

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Основатель и глава китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй готов продать лицензию на технологии сетей пятого поколения (5G) только одной компании, при этом он хочет, чтобы она была американской, сообщает агентство Bloomberg.

В четверг он подтвердил свое намерение продать лицензию на весь портфель технологий, который будет включать в себя дизайны чипов, оборудование и программный код.

"Мы хотим предложить эксклюзивную лицензию одной западной компании, чтобы она смогла добиться экономии на масштабе, что окажет поддержку бизнесу", - заявил CEO Huawei.

При этом он отметил, что компания должна быть американской, поскольку в Европе уже работают конкуренты Huawei, такие как Nokia Oyj и Ericsson AB.

Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях. Huawei отрицает эти обвинения и пытается повысить доверие к своей продукции.

Глава Huawei подтвердил сделанный ранее прогноз, согласно которому ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, могут сократить ежегодные продажи компании примерно на $10 млрд.

Huawei Китай США

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