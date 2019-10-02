Рубль развернулся вверх и повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к снижению на Московской бирже в среду днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на облигации федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах Минфина РФ и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 65,16 рубля в 15:00 по Москве, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,2 рубля, подешевев на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,35 копейки - до 67,88 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 октября на 37,29 копейки, до 65,4399 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,2 копейки, до 71,4669 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к укреплению к доллару и евро на дневных торгах после утреннего снижения на слабых данных макроэкономической статистики из стран еврозоны и США. Поддержку котировкам нацвалюты оказывают удачный аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ и позитивная динамика цен на нефть на сигналах сокращения запасов в США.

Минфин в среду провел аукцион по размещению одиннадцатилетних ОФЗ серии 26228. Всего было продано бумаг на общую сумму 21 млрд 61 млн рублей по номиналу при спросе 45 млрд 220 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 22 млрд 819 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 104,971% от номинала, что соответствует доходности 7,1% годовых.

Нефть дорожает

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск подорожали на 0,37% - до $59,11 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,82%, до $54,06 за баррель.

До этого нефть дешевела на протяжении шести сессий на опасениях замедления роста мировой экономики. Опасения во вторник подстегнули данные о падении индекса деловой активности в производственном секторе США.

Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. Если прогноз API подтвердится, снижение станет первым за последние три недели.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы позже в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Негативная динамика мировых рынков и мрачный прогноз ВТО

Большинство мировых рынков, включая валютные площадки развивающихся рынков, демонстрируют в среду негативную динамику на фоне слабых данных макроэкономической статистики. Как стало известно накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился в сентябре до минимального уровня с июня 2009 года. По данным Института управления поставками (ISM), его значение снизилось до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в сентябре вырос до 47,3 пункта с 47,2 пункта в августе. Индикатор занятости снизился до 46,3 пункта с 47,4 пункта.

Пять ведущих германских экономических институтов ухудшили свои прогнозы роста ВВП страны на фоне замедления роста мировой экономики и зарубежного спроса на произведенные в Германии товары. Как следует из обнародованного в среду доклада, в 2020 году ожидается подъем ВВП Германии на 1,1%, тогда как апрельский прогноз предусматривал увеличение на 1,8%. Прогноз на текущий год ухудшен с 0,8% до 0,5%.

Прогноз германских экономических институтов обновляется дважды в год на основе оценок Института экономических исследований (IFO), Института мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI), Института экономических исследований в Галле (IWH) и Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW).

Во втором квартале 2019 года германская экономика снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и, согласно прогнозу Бундесбанка, ВВП ФРГ может вновь снизиться в третьем квартале, что будет соответствовать определению технической рецессии.

Кроме того, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%, назвав эскалацию напряженности в торговых отношениях между Китаем и США основной причиной негативной динамики

Тем временем внимание инвесторов переключилось на данные по американскому рынку труда от ADP, которые будут опубликованы позднее в среду. В четверг и пятницу выйдет статистика по деловой активности в сфере услуг ЕС и США, а также по состоянию рынка труда США от официальных властей.

Мнения экспертов

"Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США. Сейчас мы не видим фундаментальных факторов для укрепления рубля и возврата курса в район 64 руб./$, но учитывая динамику последних дней, вероятнее всего временная стабилизация рубля вблизи 65,5 руб./$. Дальнейшая динамика будет зависеть от публикуемых на этой неделе данных по рынку труда США в сентябре и их влияния на оценку инвесторами дальнейших перспектив ДКП ФРС США", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Ключевым событием предстоящего месяца станет начало переговоров между США и Китаем 10 октября. Пока сложно говорить о каких-либо ожиданиях, так как предыдущие попытки достигнуть общего знаменателя провалились. Однако на сей раз Дональд Трамп может согласиться на уступки, чтобы иметь козырь в борьбе за кресло президента в будущем году. Провал переговоров будет означать рост рисков глобальной и локальной американской рецессии. Соответственно, любые позитивные сигналы за пределы переговорного процесса смогут оказать поддержку рублю. Еще одним источником рисков для отечественной валюты остается американский Конгресс. Безграничная нелюбовь демократов к Трампу и к России заставляет их искать связи с Москвой по любому поводу, даже в тех случаях, когда это выше понятия невероятного. Соответственно, можно закладывать 2-4% возможного ослабления рубля, если в Конгрессе раскрутят новую антироссийскую тему", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.