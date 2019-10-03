Что произошло за день: четверг, 3 октября

Минимальная цена на водку, новые американские пошлины и увольнение главы ФСИН

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российских дипломатов не впустили в США на форум "Диалог Форт-Росс" - им не дали американские визы, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США. Виктор Шокин рассказал, что был вынужден остановить расследование "из-за страха перед Соединенными Штатами".

- Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко. На днях ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.

- В "Газпроме" предупредили об опасных последствиях резкого сокращения выбросов CO2. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест.

- Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров. В основном их производят в четырех странах - Франции, Великобритании, Испании и ФРГ. Это продукты питания, включая сыры и вино, одежда, инструменты и т.п.

- Мужчина убил четырех полицейских в Париже, после чего его застрелили. Причина нападения не ясна. Напавший около 20 лет работал в префектуре в справочном отделе.

- Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку. В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.