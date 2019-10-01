"Ъ" сообщил об отказе властей строить ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство может отказаться от строительства теплоэлектростанций для экспериментальных российских газовых турбин большой мощности (ГТБМ) 1,4 ГВт в пользу конкурса для широкого круга поставщиков, включая американскую General Electric и германскую Siemens. Как узнал "Коммерсантъ", такое решение предварительно одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Пока оно окончательно не утверждено, сообщили в аппарате Козака и в Минэнерго.

Изменение расклада источники издания объясняют высокими рисками того, что "Силовые машины" не смогут наладить производство ГТБМ.

Проект по строительству газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья первоначально создавался для тестирования турбин "Силовых машин" Алексея Мордашова, попавших под санкции. В Минэнерго CAPEX (единоразовые капитальные затраты) проекта предварительно оценивали в 100 млрд рублей, общую нагрузку на энергорынок до 2035 года — в 198 млрд рублей.

Конкурс может пройти в 2026–2028 году, к этому сроку зарубежные компании должны полностью локализовать производство мощных турбин в России.

Своих технологий производства ГТБМ в России нет. "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, контролирует энергоактивы "Газпрома") обсуждают создание СП с GE и Siemens для налаживания их производства. Также запустить производство турбин ГТД-110М планирует консорциум ОДК "Ростеха", "Интер РАО" и "Роснано", пишет газета.

В Siemens подтвердили, что по-прежнему планируют локализовать производство газовой турбины SGT5–2000E (187 МВт, частично локализована СП Siemens с "Силовыми машинами" — СТГТ), компания рассчитывает на подписание СПИКа и затем до середины 2023 года на локализацию компонентов горячего тракта. В ОДК, "Интер РАО" и ГЭХе от комментариев отказались. Представитель "Силовых машин" заявил, что к 2025 году компания наладит производство своих ГТБМ, для чего уже создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведется техперевооружение производства, определены отечественные поставщики критически важных комплектующих.

В июле правительство ограничило доступ иностранных компаний к производству в России газовых турбин мощностью 35-499 МВт. Под ограничения попали компании с долей иностранного капитала более 50%, их компания не будет считаться российской.