РФ ограничила участие иностранных компаний в производстве газовых турбин

Постановление правительства может затронуть совместное предприятие "Силовых машин" и Siemens

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг опубликовало постановление, ограничивающее возможности участия компаний с долей иностранного капитала более 50% в локализации на территории России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.

Согласно постановлению, продукция будет считаться российской, если у юридического лица есть права на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патенты, права на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и развития продукции на территории РФ.

Таким юрлицом может быть только налоговый резидент РФ, не находящийся под контролем иностранного государства, международной организации, иностранного юридического или физического лица, иностранной структуры без образования юрлица. Контролем считается, в частности, право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосующих акций.

Постановление может затронуть бизнес совместного предприятия "Силовых машин" и Siemens по производству газовых турбин большой мощности - "Сименс технологии газовых турбин". Немецкому концерну в нем принадлежит 65%. Представители обеих сторон СП пока не ответили на запросы "Интерфакса".

В документе также отмечается, что если оборудование производится по лицензионному соглашению, то срок лицензии должен составлять не менее 25 лет. Лицензия должна предоставлять право на самостоятельное усовершенствование, модификацию, расширение лицензионных технологий с получением прав на измененную технологию без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиата.

Стоимость использованной иностранной продукции при производстве турбины до конца 2019 года должна составлять не более 50%, с января 2020 года - не более 30%, с января 2022 года - не более 10%.

Среди требований к локализованному оборудованию в постановлении указана необходимость наличия или использования расположенного на территории России испытательного оборудования для узлов горячего тракта, а также локализация в России сервисного центра по ремонту, послепродажному и гарантийному обслуживанию. Также компании будут обязаны обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение конструкторской и технической документации в электронном виде с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Кроме этого, с 2020 года используемое программное обеспечение должно быть зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или аналогичном реестре для стран ЕврАзЭС, а также должно исключать возможность несанкционированных удаленного доступа к системам автоматического управления и дистанционного вмешательства в функционирование турбины.

Препятствий для локализации производства не будет

В пресс-службе Минпромторга отметили, что требования по локализации газовых турбин в постановлении достаточно жесткие - они включают в себя как локализацию производства ключевых компонентов, так и передачу контроля за технологиями производства турбин.

"Мы понимаем, что газовая турбина в энергетике - это элемент критической инфраструктуры, нельзя допустить, чтобы кто-то внезапно ее "отключил", перестал осуществлять сервисное обслуживание. Поэтому нужны свои компетенции по конструированию, производству и сервису газовых турбин", - сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

Вместе с тем, Минпромторг России не видит препятствий для локализации в России производства иностранных производителей: любая иностранная компания может соответствовать требованиям постановления, если в России будет контроль над технологиями, отметил представитель.

В Минпромторге считают, что в России уже созданы производственные мощности с участием ведущих зарубежных производителей и необходимости в строительстве новых заводов нет. В случае необходимости целесообразнее задействовать производственные площадки российских компаний - "Силовых машин", ОДК, "РЭП Холдинга", отметил представитель ведомства.

Представитель Минэнерго также отметил, что требования постановления обеспечат энергетическую безопасность страны.