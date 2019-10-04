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Оператор "Северного потока 2" понадеялся получить разрешение от Дании до конца года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" рассчитывает получить разрешение Дании на проведение работ на ее территории, уверен, что оно будет, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

"Уверен, что Дания, если следует европейским правилам, даст разрешение. Мне бы не хотелось думать об ином развитии событий. Компании, ответственные за проект, рассчитывают получить это разрешение до конца года", - сказал он.

В начале октября президент РФ Владимир Путин говорил, что "маленькая Дания" до сих пор не разрешила прокладку в своих водах "Северного потока 2" из-за сильнейшего давления со стороны США. Если Копенгаген все же на даст добро на строительство газопровода, Москва найдет другие маршруты для его прокладки, заверил Путин.

Ранее в октябре председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2". Он отметил, что Дания не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах, и выразил надежду, что на ситуации скажутся недавние выборы. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

В августе глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток 2" готов на три четверти. Тогда же сообщалось, что трубы проложены по дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и Германии. Разрешение от Дании на прокладку труб пока не получено. В сентябре Миллер говорил, что шансы достроить газопровод до конца 2019 года есть, но все упирается в позицию датских властей.

Wintershall Dea Марио Мерен Северный поток 2 Дания

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