Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока-2"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сроки рассмотрения заявки, которую Россия направила Дании с просьбой разрешить прокладку газопровода "Северный поток-2" в ее водах в Балтике, фактически прошли, но в Москве надеются это разрешение все же получить, заявил радио "Business FM" министр энергетики Александр Новак.

Он отметил, что у Дании нет никаких оснований для отказа. Если отказ все же поступит, газопровод проложат по другому маршруту, это повысит расходы на проект и на несколько месяцев отложит сроки его сдачи, добавил министр. Решение об этом будет принято, когда будет окончательное понимание о позиции Дании.

Переговорами с Копенгагеном занимается оператор проекта Nord Stream 2, структура "Газпрома".

По словам Новака, уже проложено около 2500 километров трубопровода "в однониточном исполнении", он готов уже на 83%.

2 октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2". Он отметил, что Дания не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах, и выразил надежду, что на ситуации скажутся недавние выборы. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

Также 2 октября президент Владимир Путин сообщил, что на "маленькую Данию" оказывают "сильнейшее давление" США, и поэтому она до сих пор не дала разрешение на прокладку "Северного потока-2" в своих водах. Он отметил, что если Дания не сможет отстоять свой суверенитет и уступит Америке, Россия найдет другие маршруты для его прокладки.

Первая заявка на маршрут через территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток".

Вторая, с альтернативным маршрутом в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года, и второй маршрут считался предпочтительнее с точки зрения экологии.

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в Датское энергетическое агентство (ДЭА) третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по ОВОС. Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет доступной после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

"Вместе с тем, 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным", - заявили в Nord Stream 2.